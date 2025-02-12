Yaprak Erkek kimdir? Hangi takımda oynuyor, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Türk voleybolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Yaprak Erkek, başarılı performansıyla öne çıkan bir smaçördür. 2 Eylül 2001 doğumlu olan sporcu, 2024 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. 182 cm boyunda ve 60 kg ağırlığında olan Yaprak, güçlü smaçları ve oyun içindeki çevikliğiyle dikkat çekmektedir.

YAPRAK ERKEK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Yaprak Erkek, voleybol kariyerinde smaçör (dış oyuncu) pozisyonunda görev almaktadır. Hücum gücü ve savunma yetenekleriyle sahada önemli bir rol üstlenen sporcu, hem kulüp seviyesinde hem de uluslararası alanda deneyim kazanmıştır.

YAPRAK ERKEK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2022-2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Yaprak Erkek, kariyerine bu köklü kulüpte devam etmektedir.

YAPRAK ERKEK'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Yaprak Erkek'in voleybol kariyeri, farklı liglerde mücadele ederek gelişim göstermesiyle dikkat çekmektedir:

İlbank (2017-2021): Profesyonel kariyerine Türkiye’nin önemli kulüplerinden biri olan İlbank’ta başladı ve burada kendini geliştirme fırsatı buldu.

Profesyonel kariyerine Türkiye’nin önemli kulüplerinden biri olan başladı ve burada kendini geliştirme fırsatı buldu. IŁ Capital Legionovia Legionowo (2021-2022): 2021 yılında Polonya Ligi'nde mücadele eden IŁ Capital Legionovia Legionowo'ya transfer olarak uluslararası tecrübe kazandı.

2021 yılında mücadele eden IŁ Capital Legionovia Legionowo'ya transfer olarak uluslararası tecrübe kazandı. Eczacıbaşı Dynavit (2022-Günümüz): 2022 yılından bu yana Eczacıbaşı Dynavit forması giyerek Türkiye’nin en başarılı kulüplerinden birinde kariyerine devam etmektedir.

YAPRAK ERKEK'İN ÖZELLİKLERİ VE BAŞARILARI

Smaç yüksekliği: 300 cm

Blok yüksekliği: 295 cm

Hücum gücüyle dikkat çeken bir smaçör

Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da deneyim kazanmış bir oyuncu

Voleybol kariyerine hızla yükselen Yaprak Erkek, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla gelecekte de önemli başarılara imza atması beklenen sporcular arasında yer almaktadır.