Yaptığı tek şey iyi gazetecilik

Tek suçu haber yapmak olan gazeteci İsmail Arı’nın tutukluluğunun 8’inci gününde destek ziyaretleri sürdü. CHP Lideri Özgür Özel, İsmail Arı’yla cezaevinde görüşürken Ankara ofisine dayanışma ziyaretleri de sürdü. Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ve İsmail Arı’yı ziyaret eden Özel, cezaevi çıkışında açıklamalarda bulundu. Özel, Arı’nın Yunus Emre Vakfı skandalı haberiyle ilgili kendisine açılan davada beraat ettiğini hatırlatarak "İsmail Arı’yı siz bundan nasıl burada tutuyorsunuz?" dedi.

Seçime ilişkin de konuşan Özel, "Aday kim olursa olsun bunları silip süpürecek; Erdoğan’ın karşısında yüzde 60’ın altında oyu başarısızlık sayarım" ifadelerini kullandı.

Arı’nın tutuklanma gerekçesinin 4 tweet olduğunu belirten Özel, "İlk tweet, yani gözaltına alınma sebebi Erdoğan ailesinin dahil olduğu 20’nin üzerinde vakıfla ilgili haber yapmak. Erdoğan ailesinden her bir bireyin bir vakıfta görev yaptığını bilmiyor muyuz? Toplam 20’nin üzerinde vakıfta görevliler. Bu vakıflar Bolu’daki bütün partililer gibi değil, AK Partililerden oluşan vakıflar var. Buna kamu yararına çalışma izinleri alınıyor. ‘Bu vakıflarla ilgili haber yaptı’ diye gözaltı dosyası… Sonra bu tweet yetmez, üç tweet daha ilave ediliyor. Bunlardan bir tanesi daha tutuklamaya gerekçe olduğu düşünülen; Yunus Emre Vakfı" dedi.

GAZETECİLİK BUDUR

Özel şöyle konuştu: “Hakim diyor ki ‘Yunus Emre Vakfı, bu vakıfta atılan imzalar, alınan ihaleler, birilerine verilen ihaleler…’ Ki ihalenin olmadığı ortaya çıktı. ‘Yapılan ödemeler... Bunlar kamu yararıyla ilgilidir. Somut deliller ortaya konmuştur. Bu siyasetin konusudur. Kamuoyunun bilmek hakkıdır.’ Arkadaşlar gazetecilik de zaten bunun mesleğidir. Gazetecinin yaptığı iş de kamu adına yapılıyor. Ben o davadan beraat ettim. Ben o haberi dile getirdim. Hakim o davayla ilgili tazminata hükmetmedi. Dedi ki ‘Bu siyasetin konusudur. Kamunun bunu bilmek için çaba sarf etmeksizin bir siyasetçinin yapması gereken iştir.”

AMAÇ GÖZDAĞI

Arı’nın gözaltına alınma sürecine değinen Özel, “Arı’nın gözaltına alındığı sırada Tokat’ta üç ayrı yere, eşinin üç akrabasına eş zamanlı operasyon yapıldığını, ikisinin jandarma ve birinin polis tarafından yapıldığını, gittikleri evlerde bir bayram ziyaretinden henüz çıkmış ya da gelmemiş olduğu eve jandarmaların yollandığını, bu işin topu topu yatarı bile olmayan bir tane tweet ve açılan davada da yatarı bile olmayacak bir iş için, bunun büyük bir gözdağı için, bütün gazetecilere gözdağı vermek için yapıldığını dikkatlerinize sunarım. Ümit ediyorum ki buralara bir daha gazetecileri ve belediye başkanlarını ziyaret etmek üzere gelmeyiz. Bu tutukluluk incelemelerinden, bu tutukluluğa itirazlardan sonuç alınacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

İsmail Arı

BOLU HAKETMİYOR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile de görüşen Özel, “Öncelikle bugün Tanju Özcan’ın tutuklanmasının birinci ayı ve bugün tutukluluk incelemesi var, bu saatlerde yapılıyor. Ümit ediyoruz ki bu büyük hukuksuzluk, bu tutukluluk incelemesi sonucunda ortadan kalkar. Tanju başkan da hem ailesine hem Bolu’suna hem de görevine kavuşur. Hiç şüphesiz ki Türkiye’deki belediye başkanlarımızı hepsi görevlerinde başarılı. Ancak geçen yılki anketlerde ilinde oyunu hem seçimde en çok arttıran hem anket sonucunda memnuniyetin en yüksek olduğu illerden biri olan Bolu bu yaşananları hak etmiyor" dedi.

Son olarak Etimesgut Belediyesi’nde gözaltılar hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Etimesgut Belediyesi kendi açıklamasını da yaptı. Başkanımız da burada. Belediye yönetiminin şikayetiyle yürütülen bir dosya. Önceki dönemden görevde olan bir personelin iddia o ki imza taklidi ile yaptığı bir iştir. Bu belediye yönetimince de fark edilince bu konuda bir suç duyurusunda bulunulmuştur. Şikayette bulunulmuştur. O doğrultuda devam eden bir iştir. Bu konu ile ilgili bizdeki bilgiler bundan ibaret. Bizimle ilgili bir husus sonuçta yok."

DAYANIŞMA ZİYARETLERİ

Arı’nın tutuklanmasına karşı çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerine dayanışma ziyaretleri devam etti. Dün Ankara büroyu ziyaret eden CHP Ordu Miletvekili Cemal Enginyurt, İsmail Arı’yı yanlız bırakmayacaklarını belirtti.

TUTUKLU GAZETECİ ULUDAĞ’IN İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Bir ayı aşkın zamandır bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame hazırlandı. Uludağ’a 3 ayrı suçlama yöneltildi. Uludağ hakkında üzerine atılı suçlamalardan 23 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Uludağ’ın “cumhurbaşkanına alenen hakaret, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve yargı organlarını aşağılama” suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianame 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Alican Uludağ

NE OLMUŞTU?

DW Türkçe muhabiri Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 19 Şubat’ta saatlerinde Ankara’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti. Uludağ’a, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti. Savcılıkta ifade veren Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı. Gazeteci Alican Uludağ, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuklarımın gözyaşlarını arkada bırakarak buraya getirildim. Gazetecilik uğruna bedel ödemem isteniyorsa hazırım. Savcılığın iddialarındaki hiçbir paylaşımın suç unsuru olmadığını, tamamen eleştiri olduğunu kendisi de gayet iyi biliyor. Bugüne kadar bu paylaşımlarla ilgili ne Cumhurbaşkanı’ndan ne de avukatlarından şikâyette bulunulmadı" demişti.