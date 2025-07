Yaptıkları göletlerle yaban hayatına can suyu oldular

Denizli’nin Buldan ilçesinde artan orman yangınları ve iklim değişikliği nedeniyle su sıkıntısı yaşayan yaban hayatı için hayırseverler gölet yapımına başladı. Buldan Kaymakamlığı ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde kendi iş makinalarıyla şuana kadar 7 adet gölet çalışmasının tamamlandığını belirten hayırseverler, çağrıda bulundu.



Denizli’nin Buldan ilçesinde son yıllarda art arda yaşanan orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkisiyle ciddi bir su krizi yaşanırken, bu olumsuz tabloya kayıtsız kalmayan hayırseverler örnek bir dayanışma başlattı. Özellikle 2021 yılında meydana gelen büyük yangın ve takip eden yıllarda yaşanan diğer yangınların ardından yaban hayatının yaşam alanları büyük zarar gördü. Kuraklık ve su kaynaklarının azalmasıyla birlikte hayvanların suya erişimi de ciddi şekilde kısıtlandı. Bu duruma duyarlılık gösteren Buldan Kara Avcılar Derneği ile hayırsever vatandaşlar, yaban hayatına destek olmak amacıyla kendi imkanlarıyla gölet yapımına başladı. Kendi iş makineleriyle şimdiye kadar 7 göletin yapımını tamamlayan gönüllüler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.



Buldan Kaymakamlığı ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bu çevreci girişimde, birçok mahallede çalışmaların sürdüğü belirtilirken, özellikle Türlübey Mahallesi başta olmak üzere kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerde yaban hayvanlarının susuz kalmaması için yeni göletler inşa ediliyor. Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve su kaynaklarındaki kritik düşüş nedeniyle yaban hayatının her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliği sadece insan yaşamını değil, doğada sessizce var olan canlıları da tehdit ediyor. Bu göletler, sadece bugünü değil, geleceğimizi de koruma adına büyük bir adımdır" dedi.



Artan kuraklık, düşük nem oranı ve orman yangınları nedeniyle hem doğa hem de yaban hayatı ciddi bir sınavdan geçerken, bölgedeki hayırseverlerin bu anlamlı çabası takdir topluyor. Bölge halkı ise bu gönüllü seferberliğe daha fazla destek verilmesi için çağrıda bulunuyor.



Hayırseverlerimiz ile birlikte 7 gölet yaptık, sonraki günlerde çalışmalarımızı devam edeceğiz"

Yangınlar sonucu yaban hayatının su kaynağı bulabilmesi için hayırsever olarak toplanarak mahallelere gölet çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, "Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız ve bu bölgede yaşayan doğasever arkadaşlarımızla konuyu istişare ettik. Buldan Kaymakamlığı ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda gereken gölet izinlerini aldık. Türlübey Mahallesi’nde yaptığımız keşiflerde kendisinin de iyi bir doğasever olduğunu bildiğimiz Bülent ve Levent Bostancı kardeşimizle yollarımız kesişti. Kendisi bize kendi memleketi olan Türlübey Mahallesine 7 adet gölet yapma sözü verdi. 7 adet gölet Bülent Bostancı kardeşimiz hiçbir maddi talepte bulunmadan yaban hayatına can suyu olarak hizmete girdi. Ayrıca Aydın Bostancı kardeşimizde aynı mahallede bir gölet yaparak içini suyla doldurdu. Bu göletlerde tavşan, keklik ve yaban hayvanları sularını içiyor. Kekliklerin ve yavrularının gelerek su içmelerini görmek bizleri sevindiriyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yakın bir zamanda Dımbazlar, Karaköy ve Bostanyeri Mahallelerinde göletler yapmak istiyoruz. Bu amaçla katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerimize, vakıf ve derneklerimize çağrıda bulunuyorum" dedi.



İş makinalarımızla su toplanabilecek havzalarda hiçbir maddi talebimiz olmadan göletler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz"

Yaşanılan yangının ardından yaban hayatının düştüğü sıkıntılı duruma kayıtsız kalmadığını belirten Bülent Bostancı’da "Bölgemizde yaban hayatı adeta bitmek üzerdeydi. İş makinalarımızla su toplanabilecek havzalarda hiçbir maddi talebimiz olmadan göletlerimizi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Son yıllarda ülkemizde olduğu gibi mahallemizde de kuraklık yaşanılıyor. Kar ve yağmur yağışları azaldı. Sularımıza sahip çıkalım" diye konuştu.



Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Abdullah Emre Saray’da "Yaban hayatına can suyu veren göletlerin yapılmasında emek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.