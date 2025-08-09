‘Yaptım oldu’ anlayışınız sorunları derinleştirir

Kayseri Şehir Hastanesi’nde bulunan yoğun bakım servislerindeki yatak sayılarının mevzuata aykırı şekilde artırılması ve hemşirelerin iş yükünün de ağırlaşmasına tepki yağıyor.

Türk Hemşireleri Derneği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada “Kayseri İl Sağlık Müdürü, acil servislerde yoğun bakım koşullarında bakım ve tedavi altına alınması gereken ancak yoğun bakımda yer bulamayan hastalarımız olduğuna işaret etmektedir. Bu sorunun çözümü için yoğun bakım yatak sayısında artırıma gidildiği ifade edilmekte, bakanlıkça tescil edilmiş yatakların açıldığı söylenmektedir. Ancak açıklama, kamuoyunda yanlış bir algıya yol açmaktadır. Bakanlık, yapılan tescilde yoğun bakım şartlarını karşılayacak alt yapı özelliklerini dikkate almaktadır. Hemşire sayısını ve hemşirenin niteliğini kurum yöneticileri garanti etmekle yükümlüdür. Ulusal bir soruna, ‘Ben yaptım, oldu’ yaklaşımıyla çözüm getirmeye çalışmak hasta ve çalışan güvenliği sorunlarına yol açacaktır. Bu sorunun çözümü, baskı ile hemşirelerin sırtına yüklenerek, taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışmak değil etkili sağlık politikaları üretmektir” denildi.

Açıklamada, kurum yöneticilerine ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne şu sorular yöneltildi:

• Geçici olarak görevlendirilen 35 hemşirenin kaç tanesi yoğun bakım hemşiresidir?

• 35 hemşirenin, çekildiği kliniklerde şu an bir hemşire kaç hastaya bakım vermektedir?

• Hastanelerinizde kaç hemşire yönetim baskısı ve mobbingden şikâyet etmektedir?