“Yaptım oldu”nun faturası: Onarıma 4,6 milyar TL

Hatay Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 2007 yılında açıldı. Havalimanının ÇED olumsuz raporlarına ve uzmanların uyarılarına karşın Amik Gölü kurutularak inşa edilmesine uzmanlar tepki gösterdi. Akademisyenlerin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın da itirazları arasında inşa edilen havalimanını 2012 ve 2019 yıllarına iki kere su bastı.

İntaş İnşaat ve YDA’nın, Amik Ovası’nda kurutulan 2 bin dekar arazi üzerine inşa ettiği Hatay Havalimanı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde kullanılamaz hale geldi. Depremlerde en az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay’a yönlendirilen arama kurtarma ekiplerinin kritik önem taşıyan ilk saatlerde havalimanını kullanamaması, şehre müdahaleyi geciktirdi.

ESKİ HALİNE DÖNEMİYOR

Depremde pisti, sarsıntının etkisiyle tam ortasından ikiye bölünen Hatay Havalimanı’nın onarımı için 2023 ve 2024 yıllarında toplam 5 milyar 600 milyon TL kaynak kullanıldı. Toplam 5,6 milyar TL’lik harcamaya karşın havalimanının tam anlamıyla onarılamadığı belirtildi. Hatay’a yönelik yatırımların yer aldığı program da havalimanının eski haline kavuşturulabilmesi için milyarlarca liralık kaynağa daha ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. Hatay Havalimanı’nın pisti ile apron ve taksi yollarının onarımı için 2025 yılında 4 milyar 694 milyon 787 bin TL kaynak kullanılacağı bildirildi. Depremde kullanılamaz hale gelen ve arama kurtarma faaliyetlerinde zafiyet yaşanmasına neden olan havalimanının 2025 yılında da eski haline kavuşturulamayacağı öğrenildi. Havalimanının onarılamaması halinde 2 milyar 705 milyon 213 bin TL’lik daha kaynak kullanılması planlandı.

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İNŞAATI TARTIŞMA YARATTI

Amik Gölü’nün aynasında inşa edilen Hatay Havalimanı’na yönelik ilk tartışmalar 2005 yılında başladı. STK’lerin ve uzmanların tüm uyarılarının yanı sıra ÇED olumsuz raporu da verilen havalimanının inşasına 2005 yılının başında başlandı. Hatay İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen inşa sürecinde İntaş İnşaat isimli şirket ile anlaşıldı. İnşa sürecinde İl Özel İdaresi’nin mali kaynakları yetersiz kalınca proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Yaklaşık 2 bin dekar alana kurgulanan Hatay Havalimanı’nın inşası, 9 Aralık 2007 tarihinde tamamlandı. Pistini İntaş İnşaat’ın yaptığı havalimanının terminal binası ise iktidara yakınlığı ile bilinen şirketlerden YDA’ya yaptırıldı.