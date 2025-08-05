Yaptırım olmaması cesaretlendiriyor

Vakıf üniversitelerinin 2025-2026 öğretim yılı için uyguladığı fahiş öğrenim ücreti artışları, öğrencilerin eğitim hakkını fiilen engelleyecek boyutlara ulaştı. Kamuoyunun ve öğrencilerin yoğun tepkisine rağmen, hukuki bir denetim ve yaptırım mekanizmasının olmaması, özel üniversiteleri keyfi zam politikası için cesaretlendirdi. 2025-2026 akademik yılında bazı vakıf üniversiteleri eğitim ücretlerine yüzde 85’e varan zam yaptı. Aralarında tıp, hukuk ve mühendislik bölümlerinin de yer aldığı çok sayıda bölümün eğitim ücreti, 1 milyon TL’ye dayandı.

BURSLUYA REKOR ZAM

İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan öğrencinin fahiş eğitim ücreti zammına karşı Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuru, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. 2023-2024 eğitim döneminde yaptığı ilk kayıtta, yüzde 20 burslu olarak 150 bin TL, 2024-2025 eğitim döneminde yaptığı ikinci kayıtta ise 178 bin TL ödediğini belirten öğrenci, üçüncü sınıf için erken kayıt ücreti olarak kendisinden 380 bin TL talep edildiğini kaydetti. Babasının kamuda öğretmen olduğunu belirten öğrenci, burslu kayıt ücretinin yüzde 100 arttığını belirterek, üçüncü sınıf için kaydını yaptıramadığını belirtti.

Öğrenci, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun dosyayı inceleyerek, talep edilen eğitim ücretinin güncellenmesi konusunda üniversitenin uyarılmasını istedi. BİR GARİP SAVUNMA Dosyayı inceleyen Kamu Başdenetçisi, üniversiteden bilgi talep etti. Üniversite yönetimi, eğitim ücretlerinin, “Şeffaf bir finansal yönetim modeli çerçevesinde” belirlendiğini savundu. Üniversitelerin ücretlerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir alt veya üst sınır koyan hukuk kuralı bulunmadığını kaydeden üniversite yönetimi, “Bu nedenlerle yapılan ücret artışı hukuka ve hakkaniyete uygundur” diyerek öğrencinin talebinin reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

ÜNİVERSİTEYE UYARI

Öğrencinin açıklamaları ve üniversitenin savunmalarını inceleyen Kamu Başdenetçisi, dosyayı karara bağladı. Vakıf üniversitelerinin tamamına uyarı niteliğindeki kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“Başvuru kabul edilmiştir. Eğitim ücretinin 12 aylık ortalama TÜFE oranının uygulanarak yeniden belirlenmesine yönelik işlemlerin tesis edilmesi gerekmektedir. Kararın, Üniversite Rektörlüğü’ne tebliğine, karar üzerine idare tarafından tesis edilecek işlemin otuz gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verilmiştir.”

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CEP YAKAN ÜCRETLER

Bazı üniversitelerin 2025- 2026 akademik yılı için belirlediği eğitim ücretleri 1,5 milyon TL’yi de aşıyor. Bazı üniversitelerin yıllık ücretleri şöyle sıralanıyor:

• Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi dışındaki programlar için ücretini 1 milyon 590 TL

• Sabancı Üniversitesi: Tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi ücretinin 1 milyon 595 bin TL

• Özyeğin Üniversitesi: İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümleri 1 milyon 385 bin TL

• İstanbul Bilgi Üniversite: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 1 milyon 250 bin TL

• Bilkent Üniversitesi: 950 bin TL

• TOBB: Tıp hariç bölümler 1 milyon 302 bin TL