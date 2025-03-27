Yaptırıma kanun teklifi ile cevap

Umut Can FIRTINA

Tüm ülkede belediyelere dönük gerçekleştirilen irade gaspına karşı yurttaşların anayasal hakkı olan eylemleri sürerken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu eylemleri gösteren kanalları lisans iptali ile tehdit etti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 11 Mart 2025’te kanun teklifi vererek kanal lisans iptali yaptırımının kaldırılmasını istedi. Akay, “Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler, kısıtlamalar yurttaşların haber alma hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Yapılan her orantısız müdahale Anayasa'nın ihlalidir. Bundan dolayı, televizyon kanallarının lisans iptalinin RTÜK’ün iki dudağı arasında olması Anayasa’da belirtilen özgürlükleri askıda bırakmaktır. RTÜK bu durumu Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1 gibi bağımsız ve tarafsız yayın yapan muhalif kanallara sopa olarak kullanmaktadır. Basın özgürlüğünü bu garabetten kurtarmak için kanunda ilgili değişikliğin yapılması elzemdir” dedi.

CHP’li Akay, kanun teklifinin gerekçesinde, “6112 Sayılı Kanunda yer alan kimi idari yaptırımlar orantısız ve ölçüsüzdür. Bu yaptırımlar basın özgürlüğünü de ihlal etmektedir. Kanunda hüküm altına alınan lisans iptali yaptırımı bu anlamda mevcut ihlalle orantılı değildir. Yaptırım ve hedeflenen kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüğü arasında bulunması gereken makul denge bozulmaktadır. Bu sebeple oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.