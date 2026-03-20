Yaptırımlarla boğuşan Küba'da bir tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak hale getirdi

Küba üzerinde yıllardır uygulanan ve son aylarda şiddeti giderek artan ABD ambargolarının derinleştirdiği yakıt krizi günlük yaşamı doğrudan etkilemeye devam ediyor.

ABD’nin, Venezuela’dan gelen petrol akışını kesmesi nedeniyle benzin fiyatları artarken ortaya çıkan enerji krizi, ülkenin büyük kısmını elektrik olmadan yaşamaya mahkum etti.

Reuters'ın haberine göre başkent Havana’nın yaklaşık 70 kilometre doğusundaki Aguacate kasabasında yaşayan 56 yaşındaki tamirci Juan Carlos Pino, ambargolar nedeniyle alternatif bir çözüm geliştirdi.

Pino, 1980 model Polonya yapımı Fiat Polski aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti.

KÖMÜR, BENZİNDEN DAHA MALİYETSİZ

ABD’nin ocak ayında adaya petrol sevkiyatını kesmesinin ardından kömür, benzine göre daha ucuz ve daha erişilebilir bir yakıt haline geldi. Elektrik kesintilerinin sıklaştığı ülkede benzinin karaborsada litre fiyatının 8 dolara kadar çıkması, birçok Kübalıyı alternatif arayışlara yöneltiyor.

HURDA MALZEMELERLE KURULAN SİSTEM

Pino’nun geliştirdiği sistem tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Kömür, dönüştürülmüş bir propan tüpünde yakılıyor; sistemin filtresi ise eski giysilerle doldurulmuş paslanmaz çelik bir süt kabından yapıldı. Araç, arkasına monte edilen yaklaşık 60 litrelik ek bir hazneyle çalışıyor.

BİR SONRAKİ PROJESİ TRAKTÖR

Aracı yeni haline getiren Pino, “Böyle bir krizde elimizdeki en iyi seçenek bu. Hareket kabiliyetine ihtiyacımız var, ekin ekebilmemiz gerekiyor” dedi. Bir sonraki projesinin ise bir traktörü dönüştürmek olduğunu söyledi.

YAPTIRIMLAR VE DERİNLEŞEN KRİZ

Küba’da uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntılar, ABD’nin Venezuela’dan gelen petrol akışını kesmesi ve adaya yakıt sağlayan ülkelere baskı uygulamasıyla daha da ağırlaştı. Elektrik kesintileri günlük hayatın parçası haline gelirken ulaşım ve üretim ciddi biçimde aksıyor.

Arjantinli mühendis Edmundo Ramos’un desteklediği açık kaynaklı sistemler de benzer dönüşümlerin yayılmasında rol oynuyor. Ramos, kendisine jeneratör kurmak, buz üretmek ya da küçük işletmeleri ayakta tutmak için başvuran Kübalıların sayısının arttığını da söyledi.