Yaralı bulunan kukumav kuşu tedaviye alındı

Şırnak'ta yaralı bulunan kukomav kuşu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kukumav kuşunu bulan yurttaş, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

​​​​​​​Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürüldü.

Fotoğraf: AA

Kukumav kuşu, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.