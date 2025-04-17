Yaralı flamingo tedavi edilerek doğal yaşama geri bırakıldı

Denizli’de yaralı halde bulunan flamingo tedavi ederek yeniden doğal hayata sağladı.



12 Nisan Cumartesi günü Denizli’nin Bozkurt ilçesinde ayakları yaralı halde flamingo bulundu. Yaralı flamingo veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolü sonrası acil müşahede süreci başladı, enjeksiyon ve pansumanları titizlikle yapıldı. 4 gün süren tedavi sürecinde flamingo özenle bakıldı. Bakım ve tedavisi tamamlanan flamingo Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Flamingo, Çardak ilçesinde bulunan Acıgöl’de doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı.