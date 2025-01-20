Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yaralı halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 15:50
  • Giriş: 20.01.2025 15:50
  • Güncelleme: 20.01.2025 15:51
Kaynak: İHA
Yaralı halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Niğde’de yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kızılca beldesinde oturan Volkan Akyıldız, yaşadığı evin etrafında kızıl şahin buldu. Şahinin yaralı olduğunu anlayan Akyıldız durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol