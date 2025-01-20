Yaralı halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Niğde’de yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kızılca beldesinde oturan Volkan Akyıldız, yaşadığı evin etrafında kızıl şahin buldu. Şahinin yaralı olduğunu anlayan Akyıldız durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.