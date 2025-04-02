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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 18:23
  • Giriş: 02.04.2025 18:23
  • Güncelleme: 02.04.2025 18:23
Kaynak: İHA
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahta ilçe kırsalında yapılan devriye esnasında arazide yaralı halde kızıl şahin fark edildi. Jandarma ekipleri gördükleri yaralı şahin için seferber oldu. Ekipler, uçamayan ve oldukça bitkin düşen yaralı şahini Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kızıl şahin, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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