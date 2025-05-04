Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 12:18
  • Giriş: 04.05.2025 12:18
  • Güncelleme: 04.05.2025 12:18
Kaynak: İHA
Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, doğada yaralı halde puhu kuşu buldu.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde devriye görevini icra eden jandarma ekipleri, tel örgülere takılmış halde yaralı puhu kuşu buldu.

Muhafaza altına alınan yaralı puhu kuşu, tedavi ve bakımının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

BirGün'e Abone Ol