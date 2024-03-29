Yaralı taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
Kaynak: DHA
Mersin'in Mut ilçesinde yaralı taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hasar görürken, yaralı başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, D-715 kara yolu Barabanlı kavşağında meydana geldi. A.S.K. yönetimindeki 42BMZ70 plakalı otomobille, yaralı taşıyan İ.K.’nın kullandığı 33CTA95 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada araçlar hasar aldı. Yaralı, gelen başka bir ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.