Yaralı yavru kızıl şahin koruma altına alındı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin uyguladığı tedavi sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kahramankazan’ın Alpagut Mahallesi’nde yaralı olarak bulunan yavru kızıl şahin, vatandaşlar tarafından Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Getirilen yaralı kızıl şahine ilk müdahale kurum veterineri tarafından yapıldı. Sol kanadının ucundan yaralı olan şahinin yaklaşık 7 aylık olduğu ve ateşli silahla yaralanmış olabileceği bildirildi. Yavru şahin, tedavi edildikten sonra Kızılcahamam Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.