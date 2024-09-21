Yaralılar kan bulamıyor

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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan merkezi kan bankasının yıkılması ve insanların da yaşanan açlık nedeniyle kan bağışında bulunamaması yaralı ve hastalar için gereken kanın karşılanamamasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) temmuz ayında yayımladığı "2024 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme" raporuna göre, Gazze Şeridi nüfusunun tamamı, yüksek düzeyde şiddetli gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor. Bu durum özellikle kuzeyde kendini daha çok hissettiriyor. İnsanlar yetersiz beslendikleri için kan bağışında bulunamıyor. Şifa Hastanesi’ne bağlı kan bankasının İsrail’in saldırılarında yıkılması da kan bulma konusunda sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. İsrail’in saldırılarında yaralananlar ya da kronik hastalıkları olanlar bu nedenle ölümle karşı karşıya geliyor.