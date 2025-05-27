Yaratıcılık, direniş ve umudun mutlu sonu

Oktay EVSEN

11–18 yaş arası öğrencilerin çalışmalarından oluşan “Sisifos’un Mutlu Sonu” sergisi Gama Art Gallery’de ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Gökçe Okay’ın üstlendiği sergi, 20 Haziran’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Yunan mitolojisindeki Sisifos anlatısından ilham alan sergi, sonucu değil süreci merkeze alıyor.

Genç sanatçıların katılımıyla yaklaşık yedi ay süren kolektif üretim sürecinin ardından hazırlanan sergi, izleyiciyi yaratımın sürekli dönüşen doğasıyla yüzleştiriyor. Sergide yer alan Lara Sönmez (18), Lorin Laçin (18), Yeliz Işın (16), Pia Ceylin Kezli (12), Zeynep Nil Yurdaer (11) ve Devrim Arın Salık (11), sanatsal üretim sürecini bir oyun alanı olarak kurguluyor.

Aynı işin defalarca yapılması, bozularak yeniden inşa edilmesi ve sürecin bilinçli olarak uzatılması gibi yöntemlerle sanatçılar, yaratımı bir performansa dönüştürüyor.

Küratör Gökçe Okay, çalışmayı “Sisifosvari” olarak tanımlarken, bu tekrarların bir lanet değil, ‘heyecanlı bir yeniden başlama’ biçiminde ele alındığını belirtiyor.