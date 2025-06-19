Yaratılan karanlığa karşı birlikte yürüyelim

Haber Merkezi

SOL Parti Sivas İl Örgütü ‘Adaletsiz, eşitsiz düzeni değiştireceğiz, laik bilimsel, parasız eğitim hakkı için mücadeledeyiz” kampanyası doğrultusunda Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada konuşan SOL Parti Sivas il Sözcüsü Mehmet Ali Korkmaz, "AKP iktidarı, bilimsel, laik ve parasız eğitim hakkını ortadan kaldırdı. Müfredat adım adım dinselleştirildi. Tarikatlarla imzalanan protokollerle okullar gerici yapıların denetimine bırakıldı” dedi. Korkmaz, "Hep beraber bu karanlığa son vereceğiz. Eşitlik içini özgürlük için, laiklik bağımsızlık ve kardeşlik için, birlikte örgütlenelim, birlikte yürüyelim” diye konuştu.

Ardından söz alan Eğitim Sen Sivas Şube Başkanı İbrahim Kılıç ise; MESEM’de TÜİK verilerine göre son bir yılda 13 çocuk iş cinayetlerinde katledildi. Eğitimde gericileşme kadar, eğitimde piyasalaşma ve çocuk emeği sömürüsünün durdurulması için mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.