Yaratılan tahribatı giderme çabası!

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) istatistikleri 4+4+4 sistemi ile birlikte her yıl 8’inci sınıftan mezun olan çocuklar liseye kaydolmadığını ortaya koyarken Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci sistemde yapılacak olan değişikliğin sinyalini verdi. Verilere göre, 2017-2018’den itibaren 8’inci sınıfa kadar okuyan yaklaşık 1,3 milyon çocuk açıköğretim de dahil olmak üzere liselere kayıt yaptırmadı. Liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı 1 milyon 55 bin 220’de kalırken mezun olanla kayıt yaptıran öğrenciler arasındaki fark 136 bin 636 oldu.

Dün Ankara’da düzenlenen Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumunda konuşan Yelkenci, "Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla seçen bir yaklaşımın, kötürüm bir yaklaşım olacağı şüphesizdir. Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Doğrudan ilişkili olan bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı. Bu son dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikârdır” dedi.

Yılmaz’ın açıklamasını değerlendiren Eğitimci Ali Taştan şunları söyledi: “4+4+4 sistemiyle eğitimde büyük bir tahribat yarattılar. Sistemin son 4’ünde amaç biriken üniversite sınavına giren öğrenci sayısını azaltmaktı. Ancak bununla birlikte öğrenciler 11 ve 12’nci sınıfta özel liselere gidiyor bu nedenle kamu okullarında yüzde 40’lık kapasite boş. İmam hatip liseleri yüzde 50 oranında boş. Bunlarla birlikte kamunun gideri ve özel liselerin sayısı artıyor. Şimdi ise sistemin son 4’ü ile yarattıkları tahribatı düzeltmeye çalışmak. Bu sisteme geçildiği ilk andan itibaren 1+3+5 sisteminin olması gerektiğini söyledik, ancak şimdi yarattıkları tahribatı görüyorlar.”