Yardım alanların sayısı yükselecek: Bütçeden yine yoksulluk çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Teklifi, Türkiye'de iktidar eliyle yaratılan yoksulluğun daha da derinleşeceğini ortaya koydu. Bütçe teklifinde yer alan hedefler, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısında artış öngörüldüğünü gözler önüne serdi. Bakanlık, ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısı, elektrik tüketim desteğinden yararlanan kişi sayısı ve GSS prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısında artış öngördü.

Türkiye'de giderek derinleşen ve çözülemez hale gelen ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükledi. İktidar, sosyal yardımlar ile yoksulluğun üzerini örtmeye çalışsa da resmi veriler yoksulluğun ulaştığı boyutu açığa çıkardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025-2027 dönemine yönelik hedeflerinde de Türkiye’deki derin yoksulluğa yönelik çarpıcı veriler yer aldı.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Bakanlığın verilerine göre, ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısı 2023 yılında 164 bin 995 oldu. Türkiye'deki derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koyan en çarpıcı veri olan, “Sosyal ve Ekonomik Destek Programından Yararlandırılan Çocuk Sayısı”na yönelik 2024, 2025 ve 2026 yıllarına yönelik tahminler de dikkati çekti. Bakanlığın, 2024-2027 döneminde SED kapsamındaki çocuk sayısına yönelik tahminleri, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2024: 190 bin

• 2025: 200 bin

• 2026: 210 bin

• 2027: 220 bin

DESTEĞE MUHTAÇ EVLER

Ekonomik yoksunluk nedeniyle elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısının da artacağı bildirildi. Türkiye’de 2023 yılında 4 milyon 378 bin 839 olan elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısının 2024-2027 döneminde de milyonlarla ifade edileceği belirtildi. Bakanlığın 2025, 2026 ve 2027 yıllarında elektrik tüketim desteğinden yararlanacak kişi sayısına yönelik öngörüsü kayıtlara, 4 milyon 100 bin hane olarak geçti.

GSS BORÇLUSU MİLYONLAR

GSS prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısının da 10 milyona dayanacağı hesaplandı. 2023 yılında 9 milyon 21 bin 162 olan Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı, bakanlığın bütçe planlamasına 2024-2027 dönemi için şöyle kaydedildi:

• 2024: 9 milyon 500 bin

• 2025: 9 milyon 700 bin

• 2026: 9 milyon 750 bin

• 2027: 9 milyon 800 bin