Yardım etmek istediği komşusu aracını gasp etti

Malatya’da bir kişinin otomobili, yardım etmek istediği komşusu tarafından gasp edildi. Zanlıyı yakalayan polis, aracı sahibine teslim etti.

Ajans Haberleri 23.06.2024 23:04 Giriş: 23.06.2024 23:04

Güncelleme: 23.06.2024 23:04 Kaynak: İHA

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