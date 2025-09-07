Yardım hattı da yardıma muhtaç

AKP'nin büyük oranda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda belirlenen ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi.

İktidar çevresindeki bir avuç azınlık zenginliğine zenginlik katarken çok sayıda yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirildi.

Türkiye’nin sosyal yardım karnesi de Türkiye’deki milyonlarca yurttaşın yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebildiğini ortaya koydu.

Sosyal yardıma muhtaç sayısının 15 milyona dayandığı Türkiye’de, aşırı yoksulluk çekilen hane sayısı da 3 milyona dayandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Temmuz 2025 döneminde, “Yoksullukla mücadele” adı altında harcadığı 118,2 milyar TL de Türkiye’deki derin yoksulluğu gizlemeye yetmedi. Türkiye’de sayıları giderek artan sosyal yardıma muhtaç yurttaşlar için kritik önemi bulunan Aile ve Sosyal Bakanlığı’nda çalışan personelin durumunun da kötü olduğu belirtildi. Bakanlığa bağlı 183 Şiddetle Mücadele ve 144 Sosyal Yardım Hattı çalışanlarının maaşlarının 30 bin TL’yi dahi bulmadığı bildirildi.

Bakanlığın, hizmet alımı yoluyla çalıştırdığı çağrı merkezindeki çalışanların aylık net maaşı, yalnızca 28 bin 782 TL ile ifade edildi. Bakanlığa bağlı çağrı merkezinde aylık yalnızca 28 bin 782 TL’ye çalışan personele ödenen günlük yemek parası ise yalnızca 50 TL olarak kaydedildi.

GÜNEŞ GÖRMEYEN EVLERDE YAŞIYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ALO 183 ve ALO 144 sosyal yardım hattı çalışanları, BirGün’e konuştu. Çok sayıda çalışanın, düşük ücretler nedeniyle “Güneş görmeyen ve eski dairelerde” yaşadığını belirten çağrı merkezi çalışanları, “Çoğunun okul çağında çocukları var. Arkadaşlarımız, yalnızca maaşı ile ev geçindirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Aile Bakanlığı’nın çağrı merkezi çalışanlarının hafta sonları ek işler yapmak zorunda kaldığını belirten çalışanlar, “Herkes dar boğazda. Türkiye’deki yoksulluğu çözme iddiasında olan bakanlık, kendi çağrı merkezindeki dramı görsün” dedi.