Yardım hattı da yardıma muhtaç

Türkiye’de sayıları giderek artan sosyal yardıma muhtaç yurttaşlar için kritik önemi bulunan Aile ve Sosyal Bakanlığı’nda taşeron olarak çalışan personelin durumunun da içler acısı olduğu belirtildi. Bakanlığa bağlı 183 Şiddetle Mücadele ve 144 Sosyal Yardım Hattı çalışanlarının yol ve yemek ücretlerinin enflasyon karşısında adeta cep harçlığına döndüğü belirlendi.

Bakanlığın, hizmet alımı yoluyla çalıştırdığı çağrı merkezindeki çalışanlara verilen yol ve yemek ücreti, “Yardıma muhtaçların aradığı yardım hattı çalışanları da yardıma muhtaç” yorumlarına neden oldu.

ENFLASYONA EZİLEN İŞÇİLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iletişim merkezi çalışanlarına Temmuz 2022-Ocak 2026 döneminde yol için yalnızca 40 TL, yemek için ise yalnızca 50 TL ücret verildi. 2022 yılında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen aylık yol ve yemek tutarının üzerinde olan ücret, yıllar itibarıyla enflasyona ezildi.

Taşeron iletişim merkezi çalışanlarına 2026 yılı için verilecek yol ve yemek ücretinin düşüklüğü de dikkati çekti. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 330 TL olarak belirlediği çalışanların aylık yemek ücreti, Aile Bakanlığı’ndaki taşeron iletişim merkezi çalışanları için 150 TL olarak öngörüldü.

YOL İÇİN CEP HARÇLIĞI

Benzer bir tablo yol ücretlerinde de yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 158 TL olarak önerdiği çalışanların aylık yol ücretine karşın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki taşeron iletişim merkezi çalışanlarının yol ücreti, brüt 50 TL’ye sabitlendi. Özellikle büyükşehirlerdeki günlük yol ücretlerinin 80 TL’ye kadar ulaştığının altını çizen taşeron çalışanlar, bakanlığı hizmet alımı yaptığı şirketin çalıştırma koşullarını takip etmeye çağırdı.