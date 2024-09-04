Yardım istediler, duyan olmadı

Haber Merkezi

Her gün en az bir kadının öldürüldüğü ülkede kadın cinayetleri ağustos ayında artış gösterdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri hazırladıkları raporda polis ve savcılık şikayetine rağmen kadınların katledildiğine dikkat çekerek çocuk ve kadınların cinsel şiddet tehdidi altında yaşadığının altını çizdi. Raporda, “İlk 8 ayda öldürülen kadınlardan en az 22’si polis veya savcılığa şikayette bulunmuş olmasına rağmen öldürüldü. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için çıkarılan 6284 Sayılı Kanun uygulanmış olsaydı kadınlar hayatta olacaktı. Şiddetle mücadele eden kadınlar için sığınma evi yaşam merkezidir” denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2024 Ağustos Veri Raporu’nu açıkladı. “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam etti” ifadelerine yer verilen raporda, 1 ayda 33 kadın cinayetinin ve 24 şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Rapordan öne çıkanlar şu şekilde:

• Kadınların,

• 10’u evli olduğu erkek

• 7’si birlikte olduğu erkek

• 6’sı babası

• 3’ü tanıdığı biri

• 2’si akrabası

• 2’si oğlu

• 1’i eskiden evli olduğu erkek

• 1’i eskiden birlikte olduğu erkek

• 1’i kardeşi tarafından öldürüldü.

Raporda intihar, kaza veya doğal ölüm gibi gösterilen şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında salgın süreciyle birlikte ciddi artış yaşandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi: “Şüpheli kadın ölümleri, kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilir. Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği, intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekir.”

Türkiye’de 2010 yılından beri kadın cinayetlerini durdurma mücadelesini sürdüren platform raporunda, “Bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadınlardan en az 22’si polis veya savcılığa şikayette bulunmuş olmasına rağmen öldürüldü. Kadın cinayetlerini ve şiddeti önlemekle ilgili politika yapıcılar ise bu olayları sadece lanetliyorlar. 6284 uygulansaydı birçok kadın hala hayatta olacaktı. Kadınlar için sığınakların sayısının Belediye Kanunu’nda zorunlu tutulan sayıya getirilmesini talep etmiştik. Buna rağmen İzmir Bayraklı Belediyesi bünyesindeki tek sığınağı da kapattılar. Şiddetle mücadele eden kadınlar için sığınma evleri bir yaşam merkezidir. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi, tüm bakanlıkların, mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

∗∗∗

YILDÖNÜMÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Eskişehir’de 25 yaşındaki Tuğba Koç park halindeki otomobilde ölü bulundu. Otomobilinin arka koltuğunda bulunan Koç’un boğazında kesikler tespit edildi. Geçen yıl 3 Eylül’de evlenen ve birinci evlilik yıldönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışmalar sürdürülüyor. Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi’ne gelen polis ve ambulans görevlileri, boğazında kesikler bulunduğu tespit edilen Koç’un öldüğünü belirledi. Koç, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Koç’un eşi A.K., gözaltına alındı.

∗∗∗

MOTOSİKLETLE KAÇTI, ARANIYOR

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Nebahat Yükçü, boşandığı Eren Dildöken tarafından evinde katledildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yükçü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yükçü’nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Motosikletiyle olay yerinden kaçan Dildöken'i yakalamak için çalışma başlatıldı.