Yardım kartları kimlere dağıtıldı?

Depremde felaketinde çadır satması ile gündem olan ve uzun yıllardır yolsuzluk iddialarıyla anılan Kızılay’da yine bir skandala imza atıldı. BirGün, Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi’ni denetleyen Kızılay başmüfettişleri tarafından hazırlanan raporun yeni ayrıntılarına ulaştı.

Teftiş raporunda yer alan bilgilere göre, Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi A101 marketten ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere alışveriş kartı satın aldı. Ancak müfettişler, kartların dağıtıma ilişkin düzenlenen tutanak ve makbuzlarla, dağıtım listelerindeki isim ve imzalarda eksiklikler bulunduğunu belirledi.

Sosyal yardımlara ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak kayıtlara geçirilmesi gerektiğini vurgulayan müfettişler şunları hatırlattı: “Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin Sorumluluklar başlıklı 7.8. maddesi; ‘İhtiyaç sahiplerine ve sosyal yardımlara ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak kaydedilmesinden, yardımlara ilişkin bütün işlemlerin Kurumsal Yazılım Sistemi üzerinden yapılması, takip edilmesi ve raporlanmasının sağlanmasından temsilciliklerde koordinasyonu sağlayan şube başkanı, şubelerde şube başkanı, genel merkezde ise ilgili genel müdür sorumludur’ hükmü gereği sosyal yardımlara ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.”

GAZZE YARDIMLARI DA KAYIP

Müfettişler, yurttaşların Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi’ne Filistin-Gazze, Suriye, Afganistan, Pakistan ve Ukrayna’ya insani yardım için yaptığı bağışlar ile fitre, zekat ve kurban bağışları Kızılay Genel Merkezi’ne gönderilmediğini de ortaya çıkarmıştı. Müfettişler gönderilmeyen paranın, 2 milyon 837 bin TL olduğunu belirledi. Raporda, Endonezya Devleti’nin deprem felaketinde kullanılması için Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi’ne yaptığı yaklaşık 1 milyon TL’lik bağışın da “şartlı bağış” olarak kaydedilmediği belirtildi.