Yardım kolilerine AKP milletvekilinin ismi yazıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde okullarda dağıtılan ramazan kolilerine AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in ismi yazıldı.

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda maddi durumu yetersiz öğrencilere ramazan kolisi dağıtılacağını duyurdu.

Okul yöneticilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere haber verilmesi istendi.

Fotoğraf: BirGün

Fakat gelen kolilerde AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in isminin yer aldığı görüldü.

BAZI ÖĞRETMENLER İTİRAZ ETTİ

Bazı öğretmenlerin kolilerdeki yazının sökülerek dağıtılması gerektiği söylenmesine rağmen okul müdür ve müdür yardımcıları tarafından koliler dağıtıldı.