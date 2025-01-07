Yardım paraları IŞİD’e gitti: Örgüt bağlantısı tespit edilen şüpheli serbest bırakıldı

Adana’da savaş mağdurlarına yardım için toplanan paraların IŞİD’e gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin bir kişi tutuklanırken, bir kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle esnaf ve yurttaştan para toplayan M.E.K. ile A.İ.'nin IŞİD ile bağlantısı tespit edildi.

2 şüphelinin, topladıkları paraları örgüte gönderdikleri bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen polis, şüphelilerin 1 yılda yaklaşık 5 milyon lirayı örgüte aktardığını belirledi. Terörizmin finansmanı soruşturmasında şüphelilerin, "Allah rızası için savaş bölgesine yardım edin" diyerek para topladığı belirtildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan M.E.K. ve A.İ.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde 2 şüpheli, gözaltına alındı. M.E.K. ile A.İ. topladıkları parayı örgüte göndermediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IŞİD SAFLARINDA SAVAŞMIŞ

Öte yandan TEM ekipleri, 2019'da IŞİD’e katılmak için Suriye'ye gidip, örgüt kamplarında eğitim aldığı ve silahlı eylemlere katıldığı belirlenen İ.Ö.'nün (35), önceki yıl yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğünü saptadı.

İncelemede, şüphelinin Seyhan ilçesinde saklandığı ev de belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.Ö., örgüt saflarında çekildiği fotoğraflardaki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü, İ.Ö. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.