Yardıma değil, baskı giderine harcadılar

İktidarın ekonomi politikalarındaki tercihleri, hem gelir hem de servet dağılımını emekçi aleyhine bozdu. Yandaşa gelince kamu harcamalarında cömert davranan iktidar, dar gelirliyi sosyal yardımdan mahrum bıraktı.

AKP iktidarlarının özellikle seçim dönemlerinde büyük bölümünü yardım amaçlı kullandığı ‘hanehalkına transferler’ tasarrufun uygulandığı tek kalem oldu. Yıl içinde yapılan ödemelerin hız kestiği görüldü.

Hanehalkına transferler kaleminde yer alan sağlık, barınma ve eğitim amaçlı yardımlara yılbaşından bu yana toplam 9 milyar 235 milyon TL aktarıldı. Barınma amaçlı sosyal transferler için 7,57 milyar TL, yiyecek amaçlı transferler için 347 milyon TL, sağlık amaçlı transferler için ise 1 milyar 835 milyon TL kullanıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu üç kalem için 5 milyar 355 milyon TL aktarıldı. Yıllık artış yüzde 72 oldu.

Bu artış, hükümetin tüketime dayalı mal ve malzeme alımları için harcadığı tutardaki artışın çok altında kaldı. Ocak-Eylül döneminde tasarruf genelgesi kapsamında harcamaların azaltılacağı açıklanan baskı ve ciltleme giderine 12 milyar 225 milyon TL harcandı. Bu tek kalemden sadece Eylül ayında 5 milyar 273 milyon TL’lik harcama yapıldı. 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde de bu gider kalemi için 4 milyar 958 milyon TL ayrılmıştı. Baskı ve ciltleme giderlerindeki artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146 oldu.