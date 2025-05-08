Yaren leyleğin ailesine yeni üyeler katıldı

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leyleğin ailesi tamamlandı. Eşi Nazlı ile birlikte dört yumurtaya yatan Yaren’in tüm yavruları yumurtadan çıktı.

İlk yavru 30 Nisan’da, ikincisi 2 Mayıs’ta dünyaya gelmişti. Gözler kalan iki yumurtadayken, beklenen an gerçekleşti ve diğer iki yavru da sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıktı. Böylece Yaren ve Nazlı, bu yıl toplam dört yavruya kavuştu.

Yaren ailesinin bu özel anları, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifine yansıdı. Tüydeş, yavruların yumurtadan çıktığı kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak doğaseverlerle buluşturdu.