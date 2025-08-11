Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada

Memet Can YEŞİLBAŞ/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sırasında Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin sarsıntıyı hissedip yuvasında ayağa kalktığı anlar, canlı yayın kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; dün saat 19.53’te merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedildi. Depremde insanların yanı sıra havyanlar da etkilendi.

BİR SÜRE ÇEVRESİNİ İZLEDİ

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan ve balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek de 14'üncü kez döndüğü yuvasında depreme yakalandı. Deprem sırasında yuvasında yalnız olan Yaren leylek, sarsıntının başlaması ile ayağa kalkarak bir süre çevresini izledi. Deprem sırasında huzursuzlanan ve sarsıntı sonrası yeniden normal haline dönen Yaren'in o anları, canlı yayın kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI