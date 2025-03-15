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Yaren leylek 14. yılda da göçüp geldi

Bursalı balıkçı ile kurduğu dostluk ile tanınan Yaren leylek, 14. kez Türkiye'ye geldi.

Güncel
  • 15.03.2025 09:46
  • Giriş: 15.03.2025 09:46
  • Güncelleme: 15.03.2025 10:01
Kaynak: Haber Merkezi
Yaren leylek 14. yılda da göçüp geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yarenleylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına bu sabah kondu.

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a bu yıl geç ulaştı.

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

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