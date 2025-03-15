Yaren leylek 14. yılda da göçüp geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına bu sabah kondu.

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a bu yıl geç ulaştı.

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

Nihayet beklenen kavuşma gerçekleşti. Yaren Leylek 14. yılında da varım dedi. Dün göçten gelip önce yuvasına konup eşiyle özlem giderdi ve bu sabahta soluğu Adem Amca'nın kayığında aldı. Adem Amca ise onu böyle ayakta karşıladı.

Hoşgeldin #YarenLeylek

Bahar şimdi geldi işte... pic.twitter.com/7UenFSojuj