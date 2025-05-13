Yargı bağımsızlığı sözlerine kimseyi inandıramazsınız

İstanbul Barosu YK üyeleri ve avukatlar "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu için İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı, "Soruşturma hukuksuzdur" dedi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu için İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar Çağlayan'da, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, "Meslektaşımız hakkında yürütülen soruşturma en başından beri hukuksuzdur. Gözaltına alınma koşulları dahi bulunmayan somut olayda meslektaşımızın tutuklanmış olmasını asla kabul etmiyoruz" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen avukatlar, "Bir meslektaşınızın bu denli basit gerekçelerle ve hukuka aykırı biçimde tutuklanmasına vicdanınız, hukuk inancınız ve meslek dayanışmanız çerçevesinde sesiniz sözünüz olmayacaksa her gün değil her saat 'yargı bağımsızdır' deseniz de kimseyi inandıramayacaksınız" dedi.