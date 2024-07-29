Yargı bağımsızlığının araştırılması için önerge

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, iktidarın yargıya müdahalesi, yargının taraflı, bağımlı hali ve politik yargılama süreçlerinde yaşanan hukuk dışı uygulamaların tespiti ile genel hukuk düzenine verdiği zararların ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz kurallarından birinin kuvvetler ayrılığı olduğuna dikkat çekilen önergede, “Türkiye’de 2017 Anayasa değişikliğiyle beraber getirilen yeni hükümet sisteminin yapısal sorunları ve ülkenin tarihsel zeminine dayanan egemen siyasal kültürden kaynaklı, kuvvetler ayrılığı ihlal edildiği gibi yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına da aynı sebeplerle gölge düşmektedir. Türkiye’de çoğunlukla iktidarın siyasi hedeflerini sağlamak amacıyla ya da yüzyıllardır süregelen devlet aklını sürdürebilme gayesiyle yargı istisnasız her dönemde bir aparat olarak kullanılmış hem mevzuat hem uygulama boyutuyla hukuk bu hedef ve gayelere göre şekillendirilmiştir” denildi.