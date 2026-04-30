Yargı ‘basit’ dedi failin cezası düştü

Kadına yönelik şiddet ve istismar davalarında adaletin seyrini belirleyen, en kritik ve en tartışmalı aşama olan “suç vasfının tayini”, Muğla’daki cinsel saldırı davasıyla bir kez daha gündeme geldi. Muğla’da görülen cinsel saldırı davasında ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ suçu yerine ‘basit cinsel saldırı’ suçundan açılan davada sanığa 5 sene hapis cezası verildi. Bu 5 yıllık hapis cezası da failin mahkemedeki tutumu göz önünde bulundurularak 4 yıl 2 aya düşürüldü. Avukatlar bunu bir hukuk garabeti olarak yorumladı.

Menteşe ilçesindeki bir eğlence mekânında çalışan 34 yaşındaki İ.İ. adlı erkek tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılan 22 yaşındaki E.S.’nin davası Muğla Adalet Sarayı’nda görüldü. Davanın karar duruşması da olan ikinci duruşmada savunma yapan sanık İ.İ., E.S. ile olay günü tanıştıklarını ve olay yerine gece saatlerinde gittiğini söyledi. Sonraki gün mekânı açacağı için eğlence mekânında kaldığını anlatan İ.İ. “Kendisine fiziki temasım olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mağdur E.S. ise ifadesinde, İ.İ. tarafından saldırıya uğradığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı. Ardından mekân çalışanları ve kadının arkadaşı da tanık olarak dinlendi.

İSTİNAF’A BAŞVURULACAK

İfadelerin ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada E.S.’nin beyanına atıfta bulunularak iddianamede yer alan adli tıp raporuna dikkat çekildi. Mütalaada kadın hakkında düzenlenen raporda, vücudundaki bulguların iddia edilen cinsel saldırı anlatımıyla uyumlu olduğunun tespit edildiği ve şüpheli hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu ifade edildi.

Mahkeme heyeti ise İ.İ. hakkında basit cinsel saldırı suçundan 5 sene hapis cezası hükmetti. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarından ötürü de takdiri indirim uyguladı ve cezayı 4 sene 2

aya düşürdü. Sanık hakkında tutuklama kararı uygulanmadı.

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden gönüllü avukat Perihan Ceviz Turasay karara ilişkin şunları söyledi: “Cinsel suçların söz konusu olduğu olaylarda adli tıp muayenesi sonrası düzenlenen raporlar büyük önem arz etmektedir. Huzurdaki dosya kapsamında da mağdurun beyanları adli tıp raporlarıyla açıkça desteklenmekteydi. Bu dosyada, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçunun oluştuğu kanaatindeyiz. Biz de kararı bu yönüyle istinaf edeceğiz. Ayrıca sanık hakkında takdiri indirim uygulanması da hukuka aykırıdır. Bu sebeple de İstinaf kanun yoluna başvuracağız.”