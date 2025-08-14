“Yargı baskısı son bulmalı”

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, tutsaklara para gönderdiği için "örgüte finans sağlamak" iddiasıyla hapis cezası verilen ve 10 Ekim 2024’ten bu yana Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan dernek üyeleri Hatice Onaran’a para göndermeyi sürdürdü.

Para gönderilmeden önce dernek binası önünde yapılan açıklamada, "Hak savunucularına yönelik yargı baskısına son. Hatice Onaran yalnız değildir" pankartı taşındı. "Hasta tutsaklar serbest bırakılsın" ve "Hatice Onaran yalnız değildir" sloganlarının atıldığı açıklamada basın metnini okuyan İHD üyesi Gülseren Yoleri, Hatice Onaran’ın yüzde 75 engelli olduğu hatırlatarak, serbest bırakılmasını istedi.

Hatice Onaran’ın 10 aydır cezaevinde tutulduğunu anımsatan Gülseren Yoleri, "Hasta mahpuslarla ilgili yaklaşık 10 aydır çalışma yapan bir arkadaşımız maalesef ‘örgüte finansal destek sağlamak’ suçu ile haksızlığa maruz kaldı ve hala hapiste tutuluyor. Kendisinin yüzde 75 engellilik durumu ve kanser tedavisi yeni tamamlanmışken düzenli olarak tedavisinin yapılması ve aynı zamanda kanser hastalığının devam edilmesinin engelleneceği koşullarda yaşamını sürdürmesi gerekirken hala cezaevinde. Bu haksız davaların karşısında olduğumuzu defalarca dile getirdik" diye belirtti.