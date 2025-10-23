Yargı baskısına karşı ‘Özel’ adım: CHP'de olağan kurultay tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle görülecek davanın gölgesinde toplanan Parti Meclisi, 39’uncu Olağan Kurultayın takvimini belirledi.

CHP'de, “Değişim kurultayı” olarak nitelendirilen 38’inci Olağan Kurultay’ın ardından dördüncü kez kurultay kararı alındı.

Kurultayın tarihi ise 28-29-30 Kasım olarak kararlaştırıldı.

Kurultayın Ankara Arena’da gerçekleştirileceği öğrenildi. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Kurultay ile partinin genel başkanlık koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 39’uncu Olağan Kurultay’da tek aday olmasının beklendiği kaydedildi.

Özel’in kurultaya çarşaf liste ile gireceği bildirildi.

YARGI ABLUKASI

AKP'nin yargı ablukası, CHP’yi kurultay takvimine sıkıştırdı. CHP kurmayları, iktidarın amacının CHP’yi tartıştırmak olduğunun altını çizerek, “Kurultay iptal davası bütünüyle siyasi bir davadır. CHP, her kurultaydan daha güçlü çıksa da gündem yine CHP’nin kongreleri ve kurultayları olacaktır” dedi.

CHP, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından ve İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum kararının ardından gerçekleştirilen olağanüstü kongrelerin sonuç tutanaklarını Ankara 42’nci Asliye Mahkemesi’ne gönderdi. 21’inci ve 22’inci olağanüstü kurultayların, 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik davayı konusuz bıraktığını belirten CHP’liler, “Hukuk kuralları içerisinde hareket edilirse davanın düşmesi muhtemel” yorumunu yaptı.

İktidarın Türkiye'yi, “Seçim ekonomisi uygulanan” bir şekilde yönetmeye başladığının altını çizen CHP’liler, “Eğer hukuksuz kararlara bir yenisi eklenirse bu ekonomik iflas olur” diye konuştu. CHP’nin kurumsal kimliğinin tabeladan ibaret olmadığına dikkati çeken parti kaynakları, “Bu partiye kayyum atansa dahi partinin kurumsal kimliği yok edilemez. Seçmenin desteği mevcut yönetimin arkasında” ifadelerini kullandı.

PARTİYİ TARTIŞTIRAN DAVALAR

CHP’de, kamuoyuna, “Mutlak butlan davası” olarak yansıyan davadan erteleme kararı çıkacağı görüşü ise çoğunluğun görüşünü oluşturdu. CHP kurmaylarının davalara yönelik ortak görüşü ise “CHP’yi tartıştırmaya çalışan ve halkın gerçek gündemini gizleten davalar” oldu.

MAHKEMENİN TAVRI

38’inci Olağan Kurultayın iptal davasına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP kurmayları, Ankara’da davaya bakan mahkemenin seyrinin, “CHP aleyhine sonuç çıkmayacak” beklentisini kuvvetlendirdiğini dile getirdi. İstanbul'daki mahkemenin CHP İstanbul İl Yönetimini görevden alma kararının siyasi baskı ile alındığını savunan CHP’liler, “Ankara’da ise böyle bir dava yok” değerlendirmesinde bulundu.

DÖRDÜNCÜ CEPHE

CHP’nin sahada, genel merkezde ve TBMM’de mücadelesini sürdürdüğünü belirten CHP’liler, “İktidar, yargıyı da dördüncü cephe olarak açtı. Amaç, CHP’nin kurumsal gücünü bölerek zayıflatmak. Ancak görüldü ki CHP kadroları mücadeleci” görüşünü paylaştı.

DENİZ YÜCEL: ADAY OLMAK İÇİN YÜZDE 5 İMZA YETERLİDİR

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada CHP'nin 39. Olağan Kurultayı doğrultusunda 81 ilde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamladığını aktardı.

Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. İlgili Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor" diye konuştu.

Yücel, 3 gün sürecek kurultayı geniş bir katılımla gerçekleştireceklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"28 Kasım günü o tarihte tamamlanmış olacak olan parti programımız kurultay delegelerimizin onayına sunulacak, 29 Kasım günü Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek, 30 Kasım günü ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. Yeni tüzüğümüze göre mevcut Genel Başkan, adaylık için imza toplamıyor. Takdir ettiği durumda aday olabiliyor. Hiçbir ilden, hiçbir örgütten, kurultay delegelerimizden adaylık için imza toplamamız, Genel Başkanımız için imza toplayıp kimsenin adaylığı için alan daraltmamız söz konusu değil. Aday olmak için yüzde 5 imza yeterlidir. Adaylık düşünen herkes imza toplayıp aday olabilir."