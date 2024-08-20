Yargı Bilal Erdoğan'ın emrinde: Erişim engeli haberlerini bile erişime engelletti

HABER MERKEZİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 237 haber ile sosyal medya paylaşımı için erişim engeli kararı aldırmasıyla ilgili haberleri de erişime engelletti.

Bir hafta önce İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimi Murat Çakır’ın kararıyla erişime engellenen 237 haber ile içerik arasında BirGün’ün “Dokunduğu yer kuruyup soldu” ve “Bilal Erdoğan vergi ödememiş” başlığıyla yayımlanan haberleri de yer alıyordu.

Bu haberlerde “Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu Mis Hediyelik Eşya şirketinin vergi ödemediği” ve Bilal Erdoğan’ın açılışını yaptığı AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait kafenin sessiz sedasız kapatıldığı” ifade ediliyordu.

Bilal Erdoğan, 237 haber ile sosyal medya paylaşımını erişime engellettiğine dair haberler için de İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile “Erişimin engeli ve içeriklerin yayından çıkartılmasına” karar verildi.

Hakim Hüsamettin Duran’ın imzasının yer aldığı kararda, “Daha önce erişime engellenen haber ve içeriklerin hukuku dolanmak suretiyle yeniden yayımlandığı” iddia edildi.