Yargı bir ay cezaevinde tutulan 16 yaşındaki çocuğa "pardon" dedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla 27 gün cezaevinde tutulan 2009 doğumlu 16 yaşındaki lise öğrencisi ilk duruşmada beraat etti.

16 yaşındaki çocuk 8 Temmuz 2025’te Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. 9 Temmuz’da ise Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HÂKİM ESKİ AKP İLÇE BAŞKANI

Çocuğu tutuklayan hâkimin de Balıkesir Edremit’in eski AKP İlçe Başkanı olduğu ortaya çıkmış ve çocuk 27 gün sonra, 4 Ağustos tarihinde cezaevinden tahliye edilmişti. Çocuk hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın iddianamesinde, çocuğun başka bir sosyal medya kullanıcısının “Venezuela Devlet Başkanı Maduro WhatsApp’ı yasaklayacağını duyurdu” şeklindeki paylaşımının altına yaptığı yorumdan dolayı cezalandırılması istendi. İddianamede çocuğun “Erdoğan’ın yakın arkadaşlarından biri. Birbirlerini örnek alıyorlar sanırım, iki diktatör” yazdığı belirtildi. Bu paylaşım ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun unsurlarının oluştuğu ifade edildi.

İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ

Davanın ilk duruşması bugün Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesi’nde görüldü. Çocuk savunmasında, “Amacım Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek değildi, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

YARGITAY KARARLARI HATIRLATILDI

Davayı takip eden avukatlardan Kardelen Ateşçi duruşmada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı uyarınca müvekkil çocuğun bir an için Cumhurbaşkanı’na diktatör demiş olsa dahi sert ve provoke edici ifadenin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi, siyasal tartışmalar kapsamında korunması gerektiği ifade edilmiştir. Yine Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin bir kararına baktığımda faşist diktatör ifadelerini ifade özürlülüğü kapsamında saymıştır. Müvekkilin çocuk olması bir gelişme aşamasında olması nedeni ile hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz dedi” dedi.

Avukat Özge Durdu ise “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuğun üstün yararı gözetilmelidir. Cumhurbaşkanı hakaret suçunun oluşması için doğrudan kast ve hedef alma unsurunun oluşması gerekmektedir. Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun yasal unsuru oluşmamıştır” diye konuştu.

Mahkeme ilk duruşmada çocuğun beraatına karar verdi.