Yargı bir projeye daha ‘Dur’ dedi

Muğla’daki Balcılar Barajı ve HES projesi için verilen "ÇED olumlu" kararı, yaşam savunucuları ve bölge halkının açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Balcılar Barajı ve Sulaması, Hidroelektrik Santralları, Malzeme Ocakları, Kırma-eleme-yıkama Tesisi ve Beton Santralı” projesine verilen “çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu” kararı, Muğla 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme, bilirkişi raporunu gerekçe göstererek kararın hukuka uygun olmadığını açıkladı.

Kararda doğal sit alanlarına çok yakın olan bu ölçekteki bir projede yalnızca doğrudan etkilerin incelenmesinin yeterli olmadığını vurgulanarak dolaylı ve birikimli etkilerin de ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda ayrıca, kesilecek on binlerce ağacın orman ekosistemine etkilerinin yeterince incelenmediği, ekosistemin bütüncül olarak değerlendirilmediği ve doğal yaşam üzerindeki etkilerin ortaya konulmadığı kaydedildi.

Mahkeme, orman yangınlarıyla mücadele için etkin bir planlama yapılmadığını da tespit ederek, arılar ve diğer omurgasız türlerin tozlaşmadaki kritik rolünün ÇED raporunda tamamen göz ardı edildiğini belirtti.

Ayrıca, endemik sığla ağaçlarının karşı karşıya kalacağı tehditlerin yeterince dikkate alınmadığı kaydedildi.

Mahkeme, tüm bu eksiklikler nedeniyle “ÇED olumlu” kararının hukuka uygun olmadığına hükmetti ve işlemi iptal etti.