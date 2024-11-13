Yargı böyle karar veriyor!

Tartışmalı yargı kararlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Hakimler, savcılar "Bu kadar da olmaz" dedirten kararlar veriyor.

Avukat İrem İlbars, kendisine sosyal medyadan hakaret eden iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İki sosyal medya kullanıcısının yargılanıp cezalandırılmasını talep etti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunda görevli “Doktor” unvanlı Cumhuriyet Savcısı A.N.C., şikâyete ilişkin “Kovuşturma yapılmasına yer yok” kararı verip dosyayı kapattı.

Kararda yargı alanında birçok kitabı da bulunan Savcı Dr. A.N.C.’nin, avukat İrem İlbars’ı siyasetçi sandığı görüldü. Kararda, “Siyasetçilerin konumları gereği vatandaşların bu tarz sert tepkilerine ve söylemlerine karşı daha fazla tahammül gösterebilmelerinin gerektiği… Kamuoyunca tanınan ve görevleri gereği her türlü sert söylem veya eleştiride bulunabilen siyasetçilerin kaba ve incitici dahi olsa aynı şekilde kendilerine yöneltilmiş bu tür sert söylemlere ve eleştirilere de normal kişilere nazaran daha fazla katlanabilmelerinin gerektiği” ifade edildi.

İrem İlbars ise yaptığı açıklamada, “Müşteki olarak hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından suç duyurusunda bulunmuştum. Beni milletvekili farz ederek kopyala yapıştır takipsizlik kararı vermiş doktora unvanlı savcımız” dedi.