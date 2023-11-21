Yargı bu kez şaşırttı: Erişim engeli haberine erişim engeli getirilmedi

Tosyalı Holding, aldırdığı erişim engeli kararına dair haberleri de erişime engelletmek için mahkeme başvurdu. Ancak mahkeme, 56 içerik ve haber için “Haber verme hakkı kapsamında” dedi ve erişim engeli talebini reddetti

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu Tosyalı Holding, Tosyalı Demir Çelik fabrikasında bir işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin yaralandığı patlamayla ilgili haberlere erişim engeli getirildiğine yönelik haberleri de erişime engelletmek için mahkemeye başvurdu.

İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya platformlarından yapılan 43 paylaşım için “İçeriğin engellenmesine ve yayından kaldırılmasına” karar verdi. Engellenin 43 paylaşım arasından gazetemiz BirGün’ün, haber sitelerinin ve siyasi partiler ile gazetecilerin paylaşımları da yer alıyor.

Mahkeme “Erişim engeli kararının” haberleştirildiği 56 haber ve sosyal medya paylaşımı için ise “İçeriğin engellenmesine ve yayından kaldırılmasını” talebini reddetti. Talebin reddedilmesinin gerekçesi ise “Daha önceden hakimliğimizce verilen erişimin engellenmesi kararının haber ve paylaşım konusu yapılması haber verme hakkı kapsamında” şeklinde açıklandı.

Tosyalı Holding, 14 Kasım’da İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak 169 içerik ve haber için içerikten çıkarılma ve erişim engeli kararı aldırmıştı. Tosyalı Holding, “Yapılan haberlerin şirkete, çalışanlara ve iş kazası geçiren kişilerin ailelerinin kişisel verileri ile kişilik haklarını ihlal ettiğini” öne sürmüştü.