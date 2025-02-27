Yargı Cengiz’in önünü açıyor

İlayda SORKU

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi yakınlarında, Cengiz Holding’in maden projesi için Kocabaş Çayı’nın suyunun madene tahsis edilmesine yönelik açılan dava görüldü. Çanakkale 2'nci İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti kararı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Kazdağları Ekoloji Platformu projeye tepki gösterdi.

MAHKEME ÇEKİNGEN

Bilirkişi heyetinin tarafsız olmadığına dair itirazlarının reddedildiğini belirten Aydın, “Keşif yapılmadan önce bilirkişi heyeti atandı. Biz bu heyete itiraz ettik çünkü daha önce de bölgemizdeki çevre davalarında hep aynı kişiler görevlendirildi. Daha önce ilçemizdeki kirli hava için ‘çok temiz’ raporu veren, göletlerimizin madene tahsis edilmesini ‘kamu yararı’ olarak değerlendiren aynı kişiler, yine devredeydi. Bu dosyaya da atandılar ve yine evlere şenlik bir bilirkişi raporu sundular” dedi.

Kocabaş Çayı’nın özellikle bölgedeki çiftçiler için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Aydın, “Bölgedeki çiftçilerimiz ve belediye, su ihtiyacını Kocabaş Çayı’ndan karşılıyor. Bu suyun maden için taşınması, kamu yararına değil, aksine halkın su hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Kumarlar Göleti’nin suyunu daha önce madene verdiler, şimdi de Kocabaş Çayı’na göz diktiler. Bölgemiz zaten ciddi bir su sıkıntısı yaşıyor. Mahkemeler, kamu düzenine zarar veren kararları iptal etmek zorunda. Ama ne yazık ki burada yargı oldukça çekingen davranıyor” diye konuştu.

Yaklaşık bir ay içinde kararı öğrenmiş olacaklarını aktaran Aydın, “Ancak bilirkişi raporunun bu şekilde düzenlenmiş olması, bizim için süreci baştan kaybettiğimiz anlamına geliyor. Üst mahkemeye itiraz edeceğiz ama bu rapor değişmeden karar değişmez” ifadelerini kullandı.