Yargı çocuklara ‘pardon’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 sabahı gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler ülke geneline yayıldı. Günlerce devam eden eylemlere katılan çok sayıda yurttaş, öğrenci ve eylemleri takip eden bazı gazeteciler gözaltına alınıp tutuklandı, haklarında davalar açıldı. Ancak farklı mahkemelerin hakimleri yüzlerce kişi hakkında “Anayasal haklarını kullandılar, polise direnmediler” diyerek beraat kararı verdi.

Dün görülen davada ise 19 Mart sürecinde İstanbul Saraçhane’de düzenlenen eylemlere katılan çocuklar hakim karşısına çıkarıldı.

25 Mart’ta Saraçhane’de gözaltına alınan beş kişi 18 yaşından küçük çocuktu. Bir gece gözaltında tutulan beş kişinin iddianameleri çocuk olmaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlandı.

YAŞLARI 15 İLE 17 ARASINDA

Yaşları 15 ile 17 arasında değişen beş çocuğun iddianamesinde yargılanmalarının gerekçesi şöyle anlatıldı:

“Yasaklama kararına rağmen 25 Mart 2025 günü saat 19.00 sıralarında Bozdoğan Kemerleri, Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde toplanan şahısların eylem yaptıkları, bunun üzerine kolluk görevlilerince eylemleri devam eden gruba eylemi sonlandırmaları yönünde ses yükseltici cihaz marifetiyle grubun duyabileceği ölçüde birçok kez ikaz yapılarak eylemlerine son vermelerinin anons edildiği, akabinde uyarı ve ikazlara uymayarak dağılmamakta ısrar eden toplamda 41 şahsın polis memurlarınca yakalandığı, yakalanan şahıslar arasında beşinin suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşıldı.”

İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısı çocukların “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan

cezalandırılmasını talep etti.

Dün ise çocuklar ikinci kez çocuk mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, “Yeterli, kesin, somut, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğini” vurgulayarak yargılanan dört çocuğun beraatına karar verdi. Bir çocuğun dosyası ise ayrıldı.