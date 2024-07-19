Yargı depremzedelerle dalga geçiyor: Serbest bırakılan sanıklar “kaçmasınlar” diye yeniden tutuklandı

63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi’nin davasından sadece 28 gün cezaevinde tutulup tahliye edilen Bekir ve Osman Baloğlu yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, “Sanıkların kaçma şüphesi var” dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Sadece 28 gün cezaevinde tutulup 10 Temmuz 2024 tarihinde serbest bırakılan sanıklar bugün yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u yıkıldı.

Apartmanda yaşayan 63 kişi hayatını kaybetti. Sitenin 3 bloku ise yıkılmadı. 2019 yılında, C Blok’un giriş katı ile birinci katında tadilat yapan Bekir Baloğlu ile oğlu Osman Baloğlu’nun binanın taşıyıcı sistemine zarar verdiği, bu nedenle yıkımın gerçekleştiği belirtildi.

BİNANIN KİRİŞLERİ KESİLDİ

Binanın kirişlerinin kesilerek giriş kattaki dükkan ile birinci kattaki dairenin proje dış merdivenle birleştirildiği de ifade edildi. Hatta, depremden önce binada yaşayanların, kolon ve kirişlere zarar verildiğini fark ettikleri, buna karşı çıktıkları için de silahla tehdit edildikleri dahi belirtildi. Ancak yargı 16 ay boyunca tüm bu anlatılanları sadece izlemekle yetindi.

RAPOR, YURTTAŞLARI DOĞRULADI

Daha önce haklarında “kovuşturma yer yoktur” kararı verilen ve yüzden yargılanmayan Bekir Baloğlu ile oğlu Osman Baloğlu 13 Haziran'da tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Ancak Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Temmuz’da Bekir ve Osman Baloğlu için tahliye kararı verdi. Sadece 28 gün cezaevinde kalan şüpheliler için ev hapsi (konutu terk etmeme) uygulanmasına da karar verildi. Ayrıca adli kontrol ile yurtdışına çıkış yasağı uygulanacağı belirtildi. Mahkeme kararında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanan Bekir Baloğlu'nun sağlık sorunları olduğu da ifade edildi.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Sanıkların serbest bırakılması büyük tepki çekerken, Bekir ve Osman Baloğlu hakkındaki iki ayrı dosya Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. Mahkeme dün, Bekir Baloğlu Ve Osman Baloğlu hakkında, suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle haklarında "Tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına” karar verdi.

Sanıklar bugün yakalanarak cezaevine gönderildi.