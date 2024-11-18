Yargı, Ebru Eroğlu'na edilen küfrü "ifade özgürlüğü" saydı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edilen Teğmen Ebru Eroğlu'na edilen küfür 'ifade özgürlüğü' sayıldı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Ebru Eroğlu'na yönelik edilen küfrü ve yargı kararını köşesine taşıdı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre bir şahıs sosyal medyada, Eroğlu'na yönelik, "Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna" şeklinde küfürler sıraladı.

Eroğlu, küfürlü paylaşıma ilişkin savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, paylaşımda bir suç görmedi ve 21 Ekim'de "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.

Savcılık, Eroğlu'nun fotoğrafının altına yazılan bu küfrü, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti saydı.