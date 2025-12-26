Yargı eliyle kuşatma: İmamoğlu yılı cezaevi-adliye arasında geçirdi

2025 pek çok açıdan sıkıntılı bir yıl oldu. İleride bu yıl düşünüldüğünde ilk akla gelen olaylardan biri ise şüphesiz İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na açılan davalar ve tutuklanması olacak.

19 Mart’ta gerçekleştirilen gözaltılarla başlayan süreç tutuklamayla devam etti. İmamoğlu yılı adeta cezaevi-adliye arasında geçirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

19 MART'TA BAŞLADI

"Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından verilen karar kapsamında aralarında İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi 19 Mart'ta gözaltına alındı.

Aynı gün İmamoğlu ile Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklanırken, 41 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan İmamoğlu ve Çalık, görevlerinden uzaklaştırıldı.

Soruşturmada 8'i aşkın operasyon düzenlenirken, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, İPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçc, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı, bazıları hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmada birçok isim itirafçı oldu. İtirafçıların bir kısmı şüpheliler tahliye edilirken, bazıları verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmedi. Ayrıca soruşturmada bazı şüphelilerin şirketlerine ve bankalardaki kasalarına el konuldu.

CEZA İSTEMLERİ

Savcılıkça, 105'i tutuklu 407 sanık hakkında yürütülen soruşturma 10 Kasım'da tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu" ile "Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" iddialarıyla toplam 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek, 105'i tutuklu 407 sanığın yargılanmasına 9 Mart'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda başlanmasına karar verdi.

DİĞER DAVALAR

İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" iddiasıyla 20 Ocak'ta soruşturma başlatıldı. İmamoğlu hakkında "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İmamoğlu bu davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Nisan'da hâkim karşısına çıktı. Davayı 16 Temmuz'da karara bağlayan mahkeme, İmamoğlu'nu oy çokluğuyla "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "tehdit" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. İmamoğlu'nun "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçundan ise oy birliğiyle beraatına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 27 Ocak'ta, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 17 Şubat'ta İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İmamoğlu'nun bu suçtan yargılandığı davanın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince görülen son duruşması, dosyanın mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verilerek 30 Mart'a ertelendi.

SAHTE DİPLOMA İDDİASI

İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 22 Şubat'ta soruşturma başlatıldı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Başsavcılıkça 4 Temmuz'da hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında, işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde TCK'nın 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep edilen iddianamede, ayrıca İmamoğlu'nun sahte olarak elde ettiği iddia edilen evrakın TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesine karar verilmesi istendi.

İmamoğlu'nun bu kapsamda yargılanmasına başlandı ve görülen son duruşma, diploma iptaline ilişkin "İstanbul 5. İdare Mahkemesinin kararını bekletici sebep olarak kabul edilerek" 16 Şubat'a ertelendi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan verilen 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasını hukuka uygun bularak dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

İmamoğlu'nun 2 cumhuriyet savcısına yönelik "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı dava, ön ödeme yaptığı gerekçesiyle düşürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın üzerlerine atılı "siyasal casusluk" suçundan tutuklandıkları soruşturma sürüyor.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, 24 Ekim'de karara bağlandı. Duruşma savcısının mütalaa hazırla için süre talebini reddeden mahkeme, İmamoğlu'nun beraatına karar verdi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK DİĞER SORUŞTURMALAR

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta gözaltına alındı. Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması, 25 zanlının da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında, 21 Şubat'ta 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde savunma yapan Özer, 14 Temmuz'da tahliye edildi. Görülen son duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Özer'in "silahla terör örgütüne üye olma" suçundan Özer'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi ve duruşma 23 Ocak'a ertelendi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında olduğu bazı kişiler 31 Mayıs'ta gözaltına alındı. Akgün, 3 Haziran'da tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Akgün ile Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın arasında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Kabadayı tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılırken, söz konusu soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Tutuklanan Mutlu, görevinden uzaklaştırılırken, soruşturma devam ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in makam odasında yapılan aramada emniyet güçlerine teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli bazı ihalelere ilişkin bilgiler içeren belgelere el konularak soruşturma başlatıldı.