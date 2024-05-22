Yargı eliyle yapılan her müdahaleye direneceğiz

Haber Merkezi

Aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Barosu, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği, Tabip Odası gibi 110 kurumun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobani Davası kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Platform sözcüsü Elif Turan tarafından Diyarbakır Barosu’nda yapılan açıklama şöyle:

“Kobani’de İŞİD’in barbarca gerçekleştirdiği saldırılara karşı demokratik bir hakkın kullanımı yönünde yapılan bir çağrı tweetinin; tüm hukuki güvenceler göz ardı edilerek yargı sürecine konu edilmesi, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğüne yönelik bir saldırı değerlendirmesiyle ağır cezaların verilmesi toplum vicdanında karşılık bulmamıştır. Siyaset ve sivil toplum alanını daraltan, hatta tümüyle ortadan kaldıran bu ve benzeri politik temelli yargılamalar, çoğulculuğu ve farklı fikirleri sindirme gayesiyle ülkeyi hukuk devletinden ve demokrasiden uzaklaştırmaktadır.