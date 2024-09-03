Yargı emekçisi mülakata karşı liyakat talep ediyor

Emek Servisi

Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) Ankara, Bursa ve İzmir’de yargı emekçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. 3 kentte adliyeler önünde bir araya gelen BES üyeleri, yaptıkları açıklamada, “AKP iktidarının yargı sistemini toplumsal muhalefeti susturmak, iktidarlarını güçlendirmek için bir araç olarak kullandığı süreci yaşıyoruz. Kendi kurdukları mevcut yargı sistemi içerisinde bile benimsemedikleri yargı kararlarını tanımayan siyasi iktidar, Anayasal hakların kullanılmasını bile keyfi olarak engellemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada iktidarın üst üste açıkladığı yargı reformu paketlerinin hiçbir soruna çözüm getirmediği vurgulanırken ağır iş yükü altında ezilen yargı emekçilerin sorunlarının her defasında görmezden gelindiği ifade edildi. Yargı emekçilerinin açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında bir ücret aldığını ve 2009 yılından bu yana ekonomik haklarında hiçbir ilerleme sağlanmadığını belirtilen açıklamada taleplerin bazıları şöyle sıralandı:

• Tüm yargı emekçilerine mesai ücreti ödenmesi sağlansın.

• Ulaşım ücretleri ayrımsız her ilde verilsin.

• Mülakat değil, liyakat esas alınsın

• Yargı hizmetleri sınıfı oluşturulsun, kadro ve unvanlar yeniden tanımlansın.