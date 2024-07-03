Yargı, Emin Adanur'a resmen kaç dedi!

Parasını aldığı onlarca kişiye evlerini vermeyen, evine hacze gelen icra memurlarını dövdüren Doğu Perinçek'in danışmanı Emin Adanur'un tahliyesine karar verildi. Konut mağdurları "Yargı Adanur'a resmen kaç dedi" diye konuştu

İsmail ARI

Bursaspor'un eski başkanlarından, Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur için tahliye kararı verildi



Adnur, nisan ayında, ödenmeyen borç nedeniyle kendisine ait eve hacze gelen iki avukat ile icra memurunu dövdürdü. Avukatlar ile icra memurunun suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Emin Adanur ile üç arkadaşı tutuklanmıştı.

Haklarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan sanıklar, Bursa 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, suçlamaları reddederken; mahkeme hakimi dört gün sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşmanın görüldüğü 29 Mayıs'ta cezaevinden çıkan Emin Adanur, 3 gün sonra başka bir dosyadan yeniden tutuklandı. Konut satma vaadiyle 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Adanur'un kaçma ihtimali gerekçe gösterilerek hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

Mahkeme heyeti, “mevcut delil durumu” ve “atılı suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin somut olgularının bulunması”nı dikkate alarak, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Ancak 3 Temmuz'da Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi Adanur'un yeniden tahliyesine karar verdi.

Konut mağdurları karara "Yargı Adanur'a resmen kaç dedi" diye tepki gösterdi.