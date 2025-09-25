Yargı entrikaları yine boşa düştü

Politika Servisi

Tek adam rejiminin hedefindeki ana muhalefet partisi CHP, geçen haftaki olağanüstü kurultayının ardından dün de İstanbul olağanüstü İl Kongresi’ni tamamladı. Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’ndeki kongreye Özgür Çelik tek aday olarak girerken kayyum Gürsel Tekin kongreye alınmadı.

Kongreye yargı eliyle bir kez daha müdahale edilmeye çalışıldı. Daha önce İstanbul İl Başkanlığı’nın Kongresini iptal etme kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, olağanüstü kongrenin başlamasına dakikalar kala kongrenin durdurulmasını talep etti. Durdurmaya gerekçe olarak önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurul'una yönelik açılan iptal davası gerekçe gösterilirken karar YSK’ye taşındı.

Mahkemenin iptal talebine yönelik CHP’den tepkiler yükselirken CHP Grup başkanvekili Murat Emir, "Seçimlerde tek yetkili ve Anayasal kurum olan YSK açıkça tedbir kararını yok saymış ve kongreye devam kararı vermiştir" diyen Emir, şu ifadeleri kullandı: "Mahkemenin yaptığı yetki gaspı ve artık açıkça anayasal bir suçtur! Bu hakim, yargının darbe ayağının bir parçasıdır." Durdurma talebine ilişkin YSK toplantısının ardından konuşan Ahmet Yener ise başlayan kongrenin durdurulamayacağını bildirdi.

DARBECİLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ

YSK’nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma talebinin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle iptal ettiğini duyurmasının ardından kongre devam etti. İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu belediye başkanlarına selam göndererek “Darbe yapmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

İzmir'de tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyuran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olduysa 31 Mart'ta oldu. O gün İstanbul muhalefet partisi kendi kendilerine 'Eyvah, şimdi CHP yerel yönetimleriyle toplumla bağ kuracaklar. Vatandaşı bir kuruş ekmeğe muhtaç bıraktık' dediler. Hem tasarruf genelgesi yayımladılar hem de kendileri genelgeye uymadı."

BİR TARAF TESLİM OLANLAR DİĞER TARAF DİRENENLER

Partisinin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği olağanüstü kongresini anımsatan Çelik, Özgür Özel'in 1,5 yılda 3 kez genel başkan seçildiğini vurguladı. Partisi içerisinde iç karışıklık varmış gibi bir algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Çelik, "Amaçları CHP'yi bölmek" dedi. Çelik, "CHP'de kesinlikle kavga yoktur. Bir tarafta iktidara teslim olanlar bir tarafta ise onurlu delegeler vardır. Bir tarafta rantçılar bir tarafta ise halkçılar vardır. Diğer tarafta koltuk isteyenler bir tarafta da onlara direnenler vardır" ifadelerini kullandı.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İTTİFAKI

Konuşmasının devamında Türkiye'nin yeni iktidar programını yazdıklarını söyleyen Çelik, "İktidar partisi ABD ittifakı peşine, ortağı da Çin ittifakı peşine düşmüş. Bizim ittifakımız nedir biliyor musunuz? ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ demişti Deniz Gezmiş. Bizim ittifakımız tam bağımsız Türkiye ittifakıdır. Mücadelemiz bu toprakların ikinci kurtuluş mücadelesidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Hücremde Saray'da yaşayanlardan daha özgürüm" sözlerini anımsatan Çelik, "O korku duvarı bu sözlerle yıkılmıştır, o korku duvarı büyük bir adalet ve demokrasi mücadelesi veren genel başkanımız Özgür Özel'le yıkılmıştır. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Halk kazanacak, güzel Türkiye kazanacak. Mutlaka kazanacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

CHP Genel başkanı Özgür Özel'in kongreye gönderdiği mesajda ise "Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum" ifadeleri yer aldı.

HAKÇA BİR DÜZEN KURANA KADAR DURMAYACAĞIZ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu mesajı gönderdi: "Şartlar ne olursa olsun, davamızdan, partimizden vazgeçmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz, döndürülemeyiz. Demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesinden asla taviz vermeyen tüm CHP’lilerle gurur duyuyorum. Gelecek güzel günlere inanacağız, hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız.”

∗∗∗

CHP DEĞİL, DEMOKRASİ MESELESİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etmesi hakkında konuşan Doğan, "Yine CHP'nin kurultayı ile ilgili bir müdahale ile karşı karşıya kaldık. Yine bir mahkeme eliyle açıkça anayasal suç işleniyor" dedi. "Bu bir CHP meselesi değil, Türkiye’nin demokrasi meselesidir" diyen Doğan, "Biz de böyle yaklaşmalıyız. Göz göre göre bir siyasi partiye müdahalede ısrar etmek, üstelik zaten uygulanmayan darbe anayasasını dahi ihlal etmeyi göze almak, açıkça siyasi talimatla çalışmanın ifadesi olarak kamuoyuna yansıyor. Bu tutum ve yönelimden vazgeçmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

∗∗∗

YSK KARARINDAN SONRA DÖNDÜLER

Mahkemenin YSK’nin kararına rağmen CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin durdurulması talebi üzerine icra memurları kararı tebliğ etmek için kongre salonuna geldi. Kongre salonunun önünde CHP’liler ve heyetin görüşmeleri uzun süre devam etti. Bu sırada olağanüstü toplanan YSK, yaptığı toplantıda “kongreye devam” kararı verdi. Bunun üzerine icra heyeti bina önünden ayrıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını istedi. Mahkeme gerekçe olarak devam eden iptal davasını gösterdi. YSK, kongrenin yapılabileceğine ve Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar vermişti.

Mahkemenin olağanüstü kongrenin durdurulması talebi üzerine Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan kongreye icra memurları geldi. Heyeti girişte CHP yöneticileri tarafından karşılandı. CHP’liler kongreye yönelik müdahale girişimine tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Kongresi’ne dava açan Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç, icra dairesi yetkilisi ile İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin toplanmasına itiraz etti. CHP’nin avukatı itirazlarının tutanak altına alınmasını istedi. Avukat beyanda bulunurken sık sık sözü kesildi.

Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebinin ardından kongrenin yapılıp yapılmayacağına dair kararı için olağanüstü toplandı ve "Başlamış olan bir kongrenin durdurulması mümkün değildir" diyerek kongrenin devamına karar verdi.

CHP’li avukatlar YSK Başkanı Ahmet Yener’in açıklamasını icra memurlarına canlı dinletti. Bunun üzerine icra heyeti bina önünden ayrıldı.